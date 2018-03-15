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Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu!

Erman Toroğlu:

Maçın özeti: Saygı!

Kendine saygı, rakibe saygı, seyirciye saygı, ülkene saygı... Sen tüm dünyanın gözünü çevirdiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçı oynuyorsun.
Tamam, ilk maç 5 farkla bitmiş olabilir.
Kendi sahanda rövanş maçına çıkıyorsun.
Bir ilk maçın kadrolarına bakıyorum, bir de dün akşamki kadrolara... Seni Almanya'da 5-0 yenen takımın ikinci maçta çıkardığı kadroda, ilk maçtan sadece 3 oyuncu eksik.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 10:38
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