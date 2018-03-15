Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 26. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını Bülent Yıldırım yönetecek.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 26. haftada oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Bülent Yıldırım oldu.
Etiketler: Bülent Yıldırım , Fenerbahçe , Galatasaray
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