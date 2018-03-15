Aslan'ın 27 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues, şimdiden Avrupa kulüplerini peşine takmış durumda.
Galatasaray'ın yıldızı İngilizlerin kıskacında
Etiketler: Newcastle United , Garry Rodrigues , Fenerbahçe , Galatasaray
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