Talisca için 190 milyon TL
Abola Gazetesi, Brezilyalı yıldız için bomba bir transfer iddiasını manşete taşıdı. Gazeteye göre İngiliz devi, Anderson Talisca için 40 milyon Euro yani 190 milyon TL’yi gözden çıkardı...
ADA'YA GİTMEK İSTİYOR
Yaz transfer döneminde de adı Manchester United ile anılan Talisca, bu transfer dedikodusu için önemli açıklamalarda bulunmuş ve Ada'da oynamak istediğini belirtmişti.
BANA OLAN İLGİSİ ESKİDİR
Talisca, "United'a transfer olmak, hayallerimi süslüyor. Mourinho'nun bana olan ilgisi çok eskidir. Umarım, sonunda onunla birlikte çalışabilirim" açıklamasını yapmıştı.
BİZİ İSTERSE ONU ALACAĞIZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Brezilya Milli Takımı'na da çağrılan Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi. Orman, "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." diye konuştu.
Etiketler: Talisca , Beşiktaş , İngiltere , Fikret Orman
- 15 Mart 2018, Perşembe
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