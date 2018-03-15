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için 190 milyon TL

Abola Gazetesi, Brezilyalı yıldız için bomba bir transfer iddiasını manşete taşıdı. Gazeteye göre İngiliz devi, Anderson için 40 milyon Euro yani 190 milyon TL’yi gözden çıkardı...

Talisca için 190 milyon TL
Portekiz spor gazetelerinden Abola Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı yıldız Talisca için bomba bir iddia da bulundu... 'nin dev kulüplerinden Manchester United'ın Anderson için 40 milyon Euro (190 milyon TL)'yi gözden çıkardığını duyurdu. Bu haber bomba etkisi yarattı.

ADA'YA GİTMEK İSTİYOR
Yaz transfer döneminde de adı Manchester United ile anılan Talisca, bu transfer dedikodusu için önemli açıklamalarda bulunmuş ve Ada'da oynamak istediğini belirtmişti.

BANA OLAN İLGİSİ ESKİDİR
Talisca, "United'a transfer olmak, hayallerimi süslüyor. Mourinho'nun bana olan ilgisi çok eskidir. Umarım, sonunda onunla birlikte çalışabilirim" açıklamasını yapmıştı.

BİZİ İSTERSE ONU ALACAĞIZ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Brezilya Milli Takımı'na da çağrılan Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi. Orman, "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." diye konuştu.
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