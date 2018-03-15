Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Real Madrid, Juventus, Manchester City, Liverpool, Sevilla, Roma, Bayern Münih ve Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

8 takımın katılacağı kura çekiminde seri başı kuralı olmayacak ve aynı ülke takımları eşleşebilecek.

Kura çekimi cuma günü Nyon'da yapılacak.