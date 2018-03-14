; 21 / 12 17 / 9 12 / 2 9 / 2 14 / 4 16 / 6 13 / 4 18 / 12 9 / -1 18 / 10 18 / 10 15 / 5 16 / 6 19 / 6 10 / 3 15 / 6 13 / 6 8 / 3 13 / 3 13 / 2 17 / 8 14 / 9 14 / 3 13 / 2 16 / 8 18 / 6 17 / 5 16 / 7 15 / 6 14 / 5 8 / 1 14 / 3 16 / 8 15 / 11 13 / 5 12 / 5 19 / 11 16 / 7 12 / 2 14 / 8 18 / 10 15 / 8 14 / 4 16 / 4 9 / 1 12 / 2 13 / 3 13 / 2 15 / 6 13 / 3 17 / 10 16 / 8 16 / 6 12 / 2 16 / 7 17 / 9 16 / 10 20 / 13 14 / 5 12 / 4 11 / 5 13 / 3 14 / 10 15 / 10 18 / 8 13 / 10 18 / 10 12 / 7 12 / 4 19 / 9 15 / 8 13 / 8 13 / 6 14 / 11 15 / 4 11 / 3 10 / 3 15 / 10 9 / 2 14 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Bayern Münih'in Hocası Jupp Heynckes, Vodafone Park atmosferini anlattı Jupp Heynckes'in açıklamaları: "Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var." "Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu." "Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası." 14 Mart 2018, Çarşamba 22:52
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