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Heynckes 'a hayran kaldı

'in Hocası  taraftarına olan hayranlığını anlattı.

Heynckes Vodafone Parka hayran kaldı
'in Hocası , atmosferini anlattı

Jupp Heynckes'in açıklamaları: "Burada oynamak her zaman zordur. taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var."

"Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu."

"Dünyada gördüğüm en iyi statlardan biri burası."
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba 22:52
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