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Hesap sırası ’da

, ilk yarıda 4 kez kaybetti. Yenildiği takımlardan Alanya ve Akhisar’ı 2. yarı devirdi. Yeni hedef ...

Hesap sırası Malatya’da
Trabzon, Süper Lig'in ilk yarısında 4 mağlubiyet yaşadı... Göztepe'ye 3-2 kaybeden Fırtına, Alanya'ya evinde 4-3 sonrasında ise Akhisar'a yine sahasında 6-1 yenildi. Bu yenilgileri Ersun Yanal yönetiminde yaşayan Karadeniz Fırtınası, Rıza Çalımbay'ın ilk sınavında ise deplasmanda Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup oldu.

BİR TEK GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ
Bordo-Mavili takım, sezonun ikinci yarısındaki maçta sayısız gol pozisyonuna girmesine rağmen Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda yenildiği Alanyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Fırtına, 25. haftada Akhisar'ı 3-1 yenerek hesabı kesti.

MALATYA MAÇINA ÖZEL HAZIRLIK
Trabzon'un hocası Rıza Çalımbay da pazar günkü maçına büyük önem veriyor. Her fırsatta Malatya deplasmanında şansız bir yenilgi aldıklarına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını bu maça özel olarak hazırlaması bekleniyor.
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