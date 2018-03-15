Hesap sırası Malatya’da

Trabzon, Süper Lig'in ilk yarısında 4 mağlubiyet yaşadı... Göztepe'ye 3-2 kaybeden Fırtına, Alanya'ya evinde 4-3 sonrasında ise Akhisar'a yine sahasında 6-1 yenildi. Bu yenilgileri Ersun Yanal yönetiminde yaşayan Karadeniz Fırtınası, RızaÇalımbay'ın ilk sınavında ise deplasmanda Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup oldu.
BİR TEK GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ Bordo-Mavilitakım, sezonun ikinciyarısındaki maçta sayısızgol pozisyonunagirmesine rağmen Göztepeile 0-0 beraberekaldı. İlk yarıda yenildiğiAlanyaspor'u deplasmanda2-1'lik skorlageçen Fırtına, 25. haftadaAkhisar'ı 3-1 yenerekhesabı kesti.
MALATYA MAÇINA ÖZEL HAZIRLIK Trabzon'un hocası Rıza Çalımbay da pazar günkü Malatya maçına büyük önem veriyor. Her fırsatta Malatya deplasmanında şansız bir yenilgi aldıklarına vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını bu maça özel olarak hazırlaması bekleniyor.
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