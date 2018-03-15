;
Yol Durumu
  1. UEFA’dan ceza almayacağız
  2. Aslan Kadıköy'den yine çıkamaz!

Final de değil intikam maçı da

Takımla toplantı yapan Terim, “Bu bir final ya da intikam maçı değil. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz. Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz, sonucu göreceğiz” dedi

Final de değil intikam maçı da
Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da planlar galibiyet üzerine yapılıyor... Teknik direktör Fatih Terim idmanlarda taktik hazırlık değil psikoloji üzerinde duruyor. Öncelikle takımın üzerindeki gerilimi azaltmaya çalışan tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı.

AMAÇ HESAP KESMEK DEĞİL!
Terim, "Bu bir final ya da intikam maçı değil. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz" dedi.

NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.

YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK
Futbolculara sürekli Kadıköy'deki kazanamama serisinin önemsiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, "Bu maç bugün için önemli. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın" ifadesini kullandı.


ONUR ÖZKAN
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar