Final de değil intikam maçı da
Takımla toplantı yapan Terim, “Bu bir final ya da intikam maçı değil. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz. Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz, sonucu göreceğiz” dedi
AMAÇ HESAP KESMEK DEĞİL!
Terim, "Bu bir final ya da intikam maçı değil. Oraya hesap kesmeye gitmeyeceğiz. Yıllardır oynadığımız sıradan bir deplasman derbisi. Kazanırsak seviniriz ama yenilirsek dünyanın sonu olmaz" dedi.
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Her maçta olduğu gibi Fenerbahçe önünde de kazanmak için savaşacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Galibiyet için her şeyimizi vereceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız. Sonucu göreceğiz" diye konuştu.
YARIN BİR ÖNEMİ OLMAYACAK
Futbolculara sürekli Kadıköy'deki kazanamama serisinin önemsiz olduğunu aşılayan başarılı hoca, "Bu maç bugün için önemli. Gelecekte hiçbir önemi olmayacak. Bunu sakın unutmayın" ifadesini kullandı.
ONUR ÖZKAN
Etiketler: Fatih Terim , Fenerbahçe , kadıköy , Galatasaray
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
- Bayern'in yıldızından Vodafone Park yorumu
- Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı
- Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.