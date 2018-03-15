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Fikret Orman'dan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar

Fikret Ormandan Ronaldo sürprizi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş kulübü başkanı olarak daha çok işe imza atmak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Orman, son zamanlarda çok konuşulan Beşiktaş'ın yabancı futbolcu transferleri ve Ronaldo konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanlığına istenmesinin kendisini onurlandırdığını ifade eden Orman, Türkiye Futbol Ligi'nin dünyada izlenen bir lig haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

  • 15 Mart 2018, Perşembe 12:08
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hs hs

İyice Aziz YILDIRIM'laşmaya başladı.Antipatik olduğunun farkında değil.Sonra Beşiktaş'ın Beşiktaş'tan başka dostu demeye başlar.Neden böyle oldu diye düşünmeye başlarlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 15:27
sporsever sporsever

Aç tavuk rüyasında mısır görür misali.Efendi BJK nin efendi başkanı yine atıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.03.2018 12:29
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