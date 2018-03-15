Fikret Orman'dan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş kulübü başkanı olarak daha çok işe imza atmak istediğini söyleyen Fikret Orman, bir dünya kulübü olarak Beşiktaş kulübünün taraftarının yakında 100 milyon kişiyi bulacağını söyledi. Orman, son zamanlarda çok konuşulan Beşiktaş'ın yabancı futbolcu transferleri ve Ronaldo konusu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanlığına istenmesinin kendisini onurlandırdığını ifade eden Orman, Türkiye Futbol Ligi'nin dünyada izlenen bir lig haline getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.