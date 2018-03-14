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Sahaya kedi girdi, Beşiktaş golü buldu!


​Beşiktaş-Bayern Münih maçında 51. dakikada sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.
  • 14 Mart 2018, Çarşamba 22:18
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