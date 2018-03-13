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"İnsan sevdiğine kızarmış"

Aykut Kocaman, Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu: Sezon sonuna kadar en iyilerle sahada olmalıyız. Volkan bir hata yaptı, ben de ona hatasını anlattım. Kaptanlığı ve performansıyla Malatya'da olduğu gibi hizmet edecek. İnsan sevdiğine kızarmış

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatya maçı sonrasında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

  • 13 Mart 2018, Salı 08:58
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Maçlardan sonra ŞENOL GÜNEŞ VE BEŞİKTAŞ ile uğtraşmayı bırak.

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cevapla 13.03.2018 15:37
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