Aykut Kocaman, Volkan Demirel konusuna son noktayı koydu: Sezon sonuna kadar en iyilerle sahada olmalıyız. Volkan bir hata yaptı, ben de ona hatasını anlattım. Kaptanlığı ve performansıyla Malatya'da olduğu gibi hizmet edecek. İnsan sevdiğine kızarmış
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Maçlardan sonra ŞENOL GÜNEŞ VE BEŞİKTAŞ ile uğtraşmayı bırak.
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