Güneş kadro kararını verdi! İşte Münich maçının 11'i

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münich karşısında ligi düşünerek hareket edecek. Derbi haftasında kritik Başakşehir sınavı verecek olan Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü bulunmuyor..
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münich karşısında ligi düşünerek hareket edecek. Derbi haftasında kritik Başakşehir sınavı verecek olan Beşiktaş'ın puan kaybetme lüksü bulunmuyor..
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