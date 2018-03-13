Sabah'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, futbol gündemine dair önemli yorumlarda bulundu.
Hıncal Uluç'dan derbi öncesi gündemi sarsacak iddia
Etiketler: Hıncal Uluç , ahmet çakar , Galatasaray , Fenerbahçe , Aykut Kocaman
Sabah'ın usta kalemlerinden Hıncal Uluç, futbol gündemine dair önemli yorumlarda bulundu.
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