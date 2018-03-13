Volkan'ın yerine gelecek isim belli oldu

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin ile anlaşmaya vardı. Volkan Demirel'i gelecek sezon takım kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, kaleyi Harun Tekin'e teslim edecek.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin ile anlaşmaya vardı. Volkan Demirel'i gelecek sezon takım kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, kaleyi Harun Tekin'e teslim edecek.
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