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Volkan'ın yerine gelecek isim belli oldu

Fenerbahçe'de son zamanlardaki performansıyla sık sık eleştirilen Volkan Demirel'in yerine sezon sonunda başka bir isim takıma katılacak

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, Bursaspor'dan Harun Tekin ile anlaşmaya vardı. Volkan Demirel'i gelecek sezon takım kadrosunda düşünmeyen Fenerbahçe, kaleyi Harun Tekin'e teslim edecek.

  • 13 Mart 2018, Salı 14:14
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