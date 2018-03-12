;
Yol Durumu
  1. Aslan rekora doymuyor
  2. Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın golüyle ilgili bomba iddia

Talisca'ya müjde, 'ya şok

'ın yıldız futbolcusu , Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı. Fenerbahçeli ise kadroda kendine yer bulamadı.

Taliscaya müjde, Giulianoya şok

Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçının kadrosu açıklandı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, düzenlediği basın toplantısında kadroyu açıkladı. Brezila Milli Takımı'nın kadrosunda forması giyen kendisine yer bulurken, Fenerbahçe'de oynayan kadroda yer almadı.

Anderson Talisca, böylece kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'nda forma giyme şansı yakaladı. Talisca daha önce U23 ve U20 takımlarından görev yapmıştı.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu...

KALECİ: Alisson, Roma - Ederson, Manchester City - Neto, Valencia

DEFANS: Daniel Alves, PSG - Geromel, Grêmio - Filipe Luİs, AtlEtico de Madrid - Marcelo, Real Madrid - Marquinhos, PSG - Miranda, Inter de MilAo - Fagner, Corinthians - Rodrigo Caio, SAo Paulo - Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA: Casemiro, Real Madrid - Fernandinho, Manchester City - Fred, Shakhtar Donetsk - Paulinho, Barcelona - Philippe Coutinho, Barcelona - Renato Augusto, Beijing Guoan - Talisca, Besiktas - Willian, Chelsea

FORVET: Douglas Costa, Juventus - Firmino, Liverpool - Gabriel Jesus, Manchester City - Taison, Shakhtar Donetsk - Willian José, Real Sociedad

Etiketler: , ,
  • 12 Mart 2018, Pazartesi 17:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar