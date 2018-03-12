Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya ve Almanya ile oynayacakları hazırlık maçının kadrosu açıklandı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, düzenlediği basın toplantısında kadroyu açıkladı. Brezila Milli Takımı'nın kadrosunda Beşiktaşforması giyen Anderson Talisca kendisine yer bulurken, Fenerbahçe'de oynayan Giuliano kadroda yer almadı.

Anderson Talisca, böylece kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'nda forma giyme şansı yakaladı. Talisca daha önce U23 ve U20 takımlarından görev yapmıştı.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu...

KALECİ: Alisson, Roma - Ederson, Manchester City - Neto, Valencia

DEFANS: Daniel Alves, PSG - Geromel, Grêmio - Filipe Luİs, AtlEtico de Madrid - Marcelo, Real Madrid - Marquinhos, PSG - Miranda, Inter de MilAo - Fagner, Corinthians - Rodrigo Caio, SAo Paulo - Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA: Casemiro, Real Madrid - Fernandinho, Manchester City - Fred, Shakhtar Donetsk - Paulinho, Barcelona - Philippe Coutinho, Barcelona - Renato Augusto, Beijing Guoan - Talisca, Besiktas - Willian, Chelsea

FORVET: Douglas Costa, Juventus - Firmino, Liverpool - Gabriel Jesus, Manchester City - Taison, Shakhtar Donetsk - Willian José, Real Sociedad