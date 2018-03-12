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Aslan rekora doymuyor

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u yenerek liderliğini sürdüren , kaydettiği 61 golle 25. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en skorer takımı oldu.

Aslan rekora doymuyor

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren , skorer performansıyla dikkati çekiyor.

Ligin geride kalan bölümünde rakip fileleri 61 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, 25. haftalar itibarıyla son 12 sezonun en golcü takımı olma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe 2005-2006 sezonunun 25 haftalık bölümünde 64 gol atarken, sonraki sezonlarda bu periyotta en fazla skor üreten takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon gol yollarındaki başarılı performansıyla şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye fark attı.

Galatasaray, ligde ikinci sırada yer alan Beşiktaş'tan 14, üçüncü sıradaki Medipol Başakşehir'den 16, dördüncü Fenerbahçe'den de 12 kez fazla ağları havalandırdı.

18 SEZON SONRA 60 GOL BARAJINI AŞTI

Galatasaray, Süper Lig'de 18 sezon sonra 25. haftada 60 gol barajını aştı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde şampiyonluğa ulaştığı 1998-1999 sezonunda 25. haftayı 65 golle geçmişti.

TERİM İLE GOLLER ARTTI

Teknik direktörlük koltuğuna 'in oturmasıyla Galatasaray'ın gol sayısında önemli bir artış oldu.

Sezona başladığı Hırvat teknik adam Igor Tudor ile çıktığı 16 maçta 34 gol atan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetimindeki 9 müsabakada 27 kez ağları havalandırdı.

Tudor yönetiminde maç başına 2,1 gol ortalamasıyla oynayan Galatasaray, Terim ile maç başına 3 gol ortalaması tutturdu.

GOMİS FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki skorer performansında Fransız golcü Bafetimbi büyük rol oynuyor.

Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takım ile ligde forma giydiği 24 maçta 25 kez fileleri sarstı.

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın bu sezon ligdeki gollerinin yüzde 41'ini tek başına kaydetti.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 15:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatan vatan

GS.Maçları gözetlenmeli.Kırıntılı olayı incelenmeli.

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evet0
hayır3
cevapla 12.03.2018 15:49
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