Sakinliğim örnek olsun

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Konya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, "Kazanmak için her şeyi yaptık ve bunu başardık." diye konuştu. Terim ayrıca "Kenarda sakin kalmaya çalışıyorum. Umarım diğer arkadaşlara da bu sakinliğim geçer" diyerek rakip teknik adamlara mesaj yolladı.