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'ta ayrılık rüzgarı

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 11:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halis halis

demba ba olaydı daha iyiydi...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.03.2018 12:11
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