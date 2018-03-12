Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz basınına verdiği demeçte ayrılık sinyali verdi.
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı
Etiketler: Sporting Lizbon , Vagner Love , Beşiktaş , transfer
Devre arasında Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz basınına verdiği demeçte ayrılık sinyali verdi.
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demba ba olaydı daha iyiydi...
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