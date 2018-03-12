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'ın genç yıldızı yolcusu

Serie A'da üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen , gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu sezon başında 'den 'i kadrosuna katan İtalyan temsilcisinin, listesinde yeni bir Türk yer alıyor...

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 14:07
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