Serie A'da üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Roma, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Bu sezon başında Medipol Başakşehir'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan İtalyan temsilcisinin, listesinde yeni bir Türk yer alıyor...
Galatasaray'ın genç yıldızı Roma yolcusu
Etiketler: cengiz ünder , Medipol Başakşehir , Yunus Akgün , Galatasaray , Roma
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