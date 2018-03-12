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'dan 'ın golüyle ilgili bomba iddia

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 10:02
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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adil adil

Görüntüye bakarsan kaleci kolunun uzatmamış veya uzutmaya fırsat bulamamış incelenmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır2
cevapla 12.03.2018 12:22
Konyalı Konyalı

Aynı Hareketi Akşam seyrederken bende gördüm. Hocanın dediği gibi elini resmen çekti serkan acaba son günlerde gs ye gideceği ile ilgili haberlerden etkilenmiş olabilir mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 12.03.2018 11:40
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