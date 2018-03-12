Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 1- 0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 yendi.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın golüyle ilgili bomba iddia
Etiketler: ahmet çakar , Spor Toto Süper Lig , Fatih Terim , Serkan Kırıntılı , Galatasaray , Konyaspor
kalan karakter 1000
Görüntüye bakarsan kaleci kolunun uzatmamış veya uzutmaya fırsat bulamamış incelenmeli.
Aynı Hareketi Akşam seyrederken bende gördüm. Hocanın dediği gibi elini resmen çekti serkan acaba son günlerde gs ye gideceği ile ilgili haberlerden etkilenmiş olabilir mi?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.