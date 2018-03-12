Spor yazarları Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı

Rıdvan Dilmen: Kocaman'ın final maçı

Geçen haftaki Akhisar maçı Fenerbahçe'nin dengesini bozdu. Hafta içini düşünelim, Aykut hoca Volkan ile ilgili gidip geliyordu, Aziz Bey'in (Yıldırım) kongre çalışmaları, puan farkının artması, Başakşehir'in kaybetmesiyle ümitlenirken Beşiktaş'ın fire vermemesi… Kaybedilecek en az iki puan ile fark artacak psikolojisi ile maça çıkıyorsunuz. Bu dönemi atlatmak önemlidir.



İki farklı yarı izledik

Bence Aykut Kocaman geçen hafta kendi tarzının dışına çıkarak iyi bir maç yönetmemişti. Dün ise çok çok doğru bir karar verdi ve Volkan'ı oynattı. Dün Malatya'daki ilk yarı içinde, iki ayrı yarı izledik diyebiliriz. Maç Malatyaspor'un üstünlüğüyle başladı, sonra Fenerbahçe dengeledi ve golü buldu.