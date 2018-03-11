Cimbom son nefeste
Evinde 1-0 geriye düşen Galatasaray Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Moke'nin 5. dakikadaki golüyle yenik duruma düşen Cimbom, ikinci yarıda bulduğu gollerle kazandı. Gomis, 20. dakikada penaltıda Serkan'ı geçemedi. Penaltıyı değerlendiremeyen Gomis 69'da kafa golüyle durumu eşitledi. Sinan Gümüş 86'da harika bir voleyle Türk Telekom Stadı'ndaki onbinleri coşturdu ve takımına galibiyeti getirdi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, gelecek haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesi puanını 53'e çıkardı liderliğini sürdürdü. Sergen Yalçın'ın ekibi Atiker Konyaspor ise 21 puanla 17. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Konyaspor öne geçti. Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yerden seken topu Moke altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı:
0-1 7. dakikada Skubic'in ara pasında Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kalırken, kalesini zamanında terk eden Muslera topu uzaklaştırdı. 19. dakikada gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın çektiği şutta, hakem Halil Umut Meler ceza sahasında Selim Ay'ın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.
20. dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Serkan Kırıntılı topu yandan kornere göndererek gole izin vermedi.
31. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Maicon'un kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üstten kornere çeldi.
42. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı'nın ayağıyla müdahale ettiği top kornere gitti.
44. dakikada Atiker Konyaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Moke'nin pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Volkan Şen'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.
45+3. dakikada Mariano'nun sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Macion'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Galatasaray
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