Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasıda Göztepe evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe evinde Antalyaspor'u konuk etti. Nefes kesen mücadelede Göztepe, Demba Ba ile bulduğu gollerle Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Göztepe, iç sahadaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.



Sahasında en son Beşiktaş'a 3-1'lik skorla kaybeden Göztepe, o maçtan beri sırasıyla Teleset Mobilya Akhisarpor, Atiker Konyaspor, Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Göztepe, bu seride 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti.



GOLLER DEMBA BA'DAN

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 36 ve 74. dakikalarda Demba Ba kaydederken, Antalyaspor'un tek golü ise 80. dakikada Souleymane Doukara'dan geldi.



Antalyaspor'da Ondrej Celustka, maçın 89. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.