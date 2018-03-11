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Kocaman'dan 'e 'taç' yanıtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçı sonrası soruları yanıtladı.

Kocamandan Şenol Güneşe taç yanıtı
'in 25. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanıan konuk oldu. Fenerbahçe, Malatya'yı 2-0 yendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadelenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kocaman'ın ifadeleri:

Bizim maç kazanmamız hakikaten kolay gözükmüyor. Oyun saha içine kalırsa, sıkıntı olmaz. Diğer 3 takımın ne kadar şansı varsa, bizim de var. Ancak öbür konulara girince sıkıntı olduğu gerçek. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum, yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin. Bu oyunun kurallarına aykırı bir şey olup da, oyuncu hızlı bir şekilde kullanınca hakemin durdurması lazım. Taç hırsızlığı dedim, bunu farklı yerlere götürenler oldu. Taç konusunu farklı yerlere çekenler oldu. Anlamayanlar varsa, taç derken oyundaki kenardan kullanılanı kast ettim.
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  • 11 Mart 2018, Pazar 19:12
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