Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanıan konuk oldu. Fenerbahçe, Malatya'yı 2-0 yendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, mücadelenin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
İşte Kocaman'ın ifadeleri:
Bizim maç kazanmamız hakikaten kolay gözükmüyor. Oyun saha içine kalırsa, sıkıntı olmaz. Diğer 3 takımın ne kadar şansı varsa, bizim de var. Ancak öbür konulara girince sıkıntı olduğu gerçek. Ben yanlış anlaşıldığımı düşünmüyorum, yanlışa doğru büküldüğünü düşünüyorum sözlerimin. Bu oyunun kurallarına aykırı bir şey olup da, oyuncu hızlı bir şekilde kullanınca hakemin durdurması lazım. Taç hırsızlığı dedim, bunu farklı yerlere götürenler oldu. Taç konusunu farklı yerlere çekenler oldu. Anlamayanlar varsa, taç derken oyundaki kenardan kullanılanı kast ettim.
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