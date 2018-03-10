Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak proje

Sarı lacivertli kulübün 2 yıllık itinalı bir hazırlık sonrası geçen hafta başlattığı stat turu etkinliğine yılda 300 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.
Sarı lacivertli kulübün 2 yıllık itinalı bir hazırlık sonrası geçen hafta başlattığı stat turu etkinliğine yılda 300 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.
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