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Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak proje

Fenerbahçe'nin hayata geçirmek için uzun süredir uğraştığı stat turu projesi, sarı lacivertli kulübe büyük gelir sağlayacak.

Sarı lacivertli kulübün 2 yıllık itinalı bir hazırlık sonrası geçen hafta başlattığı stat turu etkinliğine yılda 300 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

  • 10 Mart 2018, Cumartesi 10:12
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