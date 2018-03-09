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Başakşehir Alanya'da ağır yaralı!

Şampiyonluğun iddialı ekibi , Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz karşısında beklemediği bir yenilgi yaşadı. Adebayor ve Arda'dan yoksun sahaya çıkan Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olarak son 4 haftadaki 2. yenilgisini aldı. Boz Baykuşlar'da Epureanu kırmızı kart gördü

Başakşehir Alanyada ağır yaralı!

Haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada giren , Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz 'a 4-1 mağlup oldu ve 50 puanda kaldı

Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise bu galibiyetle puanını 27 puana çıkardı ve kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.

Başakşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip 32. dakikada Junior Fernandes ile öne geçti.

İlk yarıyı önde tamamlayan turuncu-yeşilliler 66'da Efecan Karaca ile farkı 2'ye çıkardı.

Alanyaspor'da Emre Akbaba 81'de skoru 3-0'a getirdi.

Başakşehir'in maçtaki tek sayısını 84'te Rijad Bajic kaydetti.

Maçın yıldızlarından Junior Fernandes 88'de gol perdesini kapattı ve maçın skorunu belirledi: 4-1.


Karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Epureanu ile, maçın son dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Emre Belözoğlu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 20:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Alanyalı naci Alanyalı naci

H Karaman kalsaydı Rize gibi kesinlikle düşerdik gitmesine şampiyon olmuş gibi sevindik yeni hocamız geldi Galibi mağlubu bırak herkes rahatladı kilitler açıldı

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 09.03.2018 22:22
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