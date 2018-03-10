Süper Lig ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Barcelona'nın istediği zaman satabileceği Arda Turan için yeni bir gelişme yaşandı.
Arda Turan ayrılıyor!
Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Etiketler: Arda Turan , süper lig , Başakşehir , Barcelona , transfer
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