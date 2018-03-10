Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in25. hafta maçındadeplasmandaLitvanya'nın ZalgirisKaunas takımını85-78 mağlup etti.Karşılaşmaya iyi başlayanZalgiris ilk çeyreği24-17 önde tamamladı.İkinci çeyrekte birdönem 12 sayı geriyedüşen Fenerbahçesoyunma odasına 40-31 geridegirdi. Maçta son 10 dakikaya evsahibi ekip 58-52 üstün başlarkenson çeyrekte harika bir geridönüşe imza atan FenerbahçeDoğuş sahadan 85-78'lik skorlagalip ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertlilerbu sonucun ardındanTHY Euroleague üst üste 4.galibiyetini aldı ve puanını 43yaparak normal sezonda bitime5 maç kala Play-Off'a kalmayıgarantilemeyi başardı.
kalan karakter 1000
TURKIYENIN GURURU
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.