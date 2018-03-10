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’den müthiş geri dönüş

Sarı-Lacivertliler 12 sayı geriden geldiği maçta deplasmanda Zlagiris Kaunas’ı mağlup etti. F.Bahçe böylelikle Play-Off’a kalmayı garantiledi...

Fenerbahçe’den müthiş geri dönüş
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 25. hafta maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını 85-78 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte bir dönem 12 sayı geriye düşen Fenerbahçe soyunma odasına 40-31 geride girdi. Maçta son 10 dakikaya ev sahibi ekip 58-52 üstün başlarken son çeyrekte harika bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe Doğuş sahadan 85-78'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Sarı-Lacivertliler bu sonucun ardından THY Euroleague üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 43 yaparak normal sezonda bitime 5 maç kala Play-Off'a kalmayı garantilemeyi başardı.
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MUTLU FB MUTLU FB

TURKIYENIN GURURU

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cevapla 10.03.2018 02:51
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