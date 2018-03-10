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Berke’nin peşinde

Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi ’i istiyor. , Dortmund, ve PSV de genç yıldızın peşinde

Chelsea Berke’nin peşinde
Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e İngiliz devi Chelsea talip oldu. İngiliz medyasındaki haberlere göre, Chelsea 17 yaşındaki kaleciye sezon sonunda renklerine bağlamakta oldukça ısrarcı.

SIRAYA GİRDİLER
Chelsea dışında, birçok Avrupa kulübünün de Berke Özer'i kadroya katmak için büyük bir yarış içinde olduğu öğrenildi. Avrupa'nın dev kulüplerinden Barcelona, Borussia Dortmund, , ve PSV de Altınordu'nun kalecisinin peşinde.

BAŞKAN GÖRÜŞECEK
Altınordu Başkanı Mehmet Özkan'ın önümüzdeki günlerde Chelsea ve Dortmund'un yetkilileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Berke, İngiltere'de oynamak istiyor.

FUTBOLCU FABRİKASI
Altınordu, yetiştirdiği futbolcularla adından söz ettiriyor... İzmir ekibinden yetişen Cengiz Ünder şu anda Roma'da göğsümüzü kabartıyor. Cengiz'in dışında Çağlar Söyüncü de Altınordu'dan yetişti.
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