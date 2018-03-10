Başakşehir'e Alanya darbesi
Alanya, Başakşehir’i Fernandes (2) Emre ve Efecan’la yıktı. Rakibine zirve yarışında çelme taktı
EPUREANU KIRMIZI GÖRDÜ
66'da Taha'nın kaleye yolladığı şutu altı pas içinde tamamlayan Efecan skoru 2-0 yaptı.71'de Emre'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırımızı kart gören Epureanu, Başakşehir'i 10 bıraktı.
EMRE ALANYA'YI RAHATLATTI
Emre Akbaba 80'de Alanya'yı 3-0 öne geçirdi. Rijad Bajic 84'te durumu 3-1'e getirdi.
FERNANDES ŞOV
Maçta son sözü 88'de ilk golün sahibi Fernandes söyledi: 4-1. Alanya'da 90'da Emre oyundan atıldı.
Etiketler: Başakşehir , Alanya , Epureanu , Fernandes , süper lig
- 10 Mart 2018, Cumartesi
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Bu yıl şampiyonuz Fener kupada birbirini yesin kupayla yetinsin UEFA ve borcumuz vs sorunları aşmak için kusura bakmayın diğer adaylar iddialıyız gibi demeçler vermelerini tavsiye ederiz
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