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'e darbesi

, ’i (2) Emre ve Efecan’la yıktı. Rakibine zirve yarışında çelme taktı

Başakşehire Alanya darbesi
Alanya, 'in 25. haftasının açılış maçında şampiyonluk hesapları yapan Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. spor'da 32'de Mbilla'nın topuk pasıyla topla buluşan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0. 38'de ceza sahası dışından Emre Akbaba'nın kaleye yolladığı top kaleci Volkan'da kaldı.

EPUREANU KIRMIZI GÖRDÜ
66'da Taha'nın kaleye yolladığı şutu altı pas içinde tamamlayan Efecan skoru 2-0 yaptı.71'de Emre'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırımızı kart gören Epureanu, 'i 10 bıraktı.

EMRE ALANYA'YI RAHATLATTI
Emre Akbaba 80'de Alanya'yı 3-0 öne geçirdi. Rijad Bajic 84'te durumu 3-1'e getirdi.

FERNANDES ŞOV
Maçta son sözü 88'de ilk golün sahibi söyledi: 4-1. Alanya'da 90'da Emre oyundan atıldı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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GS Furkan GS Furkan

Bu yıl şampiyonuz Fener kupada birbirini yesin kupayla yetinsin UEFA ve borcumuz vs sorunları aşmak için kusura bakmayın diğer adaylar iddialıyız gibi demeçler vermelerini tavsiye ederiz

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.03.2018 06:24
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