Fenerbahçe'de merak edilen sorulardan biri; Ozan Tufan ne zaman sahalara dönecek? Aykut Kocaman tarafından önce kadro dışı bırakılıp, geçen haftaki Alanyaspor yenilgisi sonrası affedilen Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.
Aykut Kocaman'dan derbide dev sürpriz
Etiketler: Ozan Tufan , Aykut Kocaman , Galatasaray , Kadıköy , Fenerbahçe
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kocaman fiyasko fenerbahçe'den bir halt olmaz ,başında Aykut hoca varken..Futbolcuları harcayan adam !
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