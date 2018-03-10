Fenerbahçe'de merak edilen sorulardan biri; Ozan Tufan ne zaman sahalara dönecek? Aykut Kocaman tarafından önce kadro dışı bırakılıp, geçen haftaki Alanyaspor yenilgisi sonrası affedilen Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.