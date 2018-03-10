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'dan derbide dev sürpriz

'de merak edilen sorulardan biri; ne zaman sahalara dönecek? tarafından önce kadro dışı bırakılıp, geçen haftaki Alanyaspor yenilgisi sonrası affedilen Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 16:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

kocaman fiyasko fenerbahçe'den bir halt olmaz ,başında Aykut hoca varken..Futbolcuları harcayan adam !

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 10.03.2018 21:26
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