Kartal'ın zirve uçuşu sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada sahaya mutlak galibiyet parolasıylan çıkan Beşiktaş, ilk yarıdaki etkili futboluna rağmen gol bulamadı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesinde ilk devre 0-0 sona erdi.

TALISCA SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 53. dakikada sahneye çıktı ve skordaki dengeyi bozdu. Tolgay'ın pasına savunma arkasına sarkan Talisca, topu kaleci Hopf'un yanından ağlara yolladı. Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık üstünlük yakaladı.

Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

Beşiktaş bu sonuçla 47 olan puanını 50'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Galatasaray ile puanını eşitledi. Gençlerbirliği ise 26 puanda kaldı.





LENS'E BÜYÜK DESTEK

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe karşısında ilk 11'de maça başlayan Jeremain Lens, kaçırdığı net goller sonrasında taraftarların tepkisini çekmiş ve ikinci yarıda yerini Quaresma'ya bırakmıştı. Portekizli yıldızın gördüğü kırmızı kart ve aldığı 5 maçlık cezanın ardından Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de oyuna başlayan ve etkili bir performans sergileyen Lens, Gençlerbirliği mücadelesine de ilk 11'de başladı. İlk yarıda çok koşan ve takımın ileriye çıkmasına katkıda bulunan Lens, ikinci yarının hemen başında net bir gol fırsatından yararlanamazken, tribünler Hollandalı oyuncuya büyük destek verdi. Takımın kazandığı köşe vuruşlarında topun başına geçen Lens'e taraftarlar tezahüratlarıyla moral verdi. Yıldız oyuncu dakikalar 64'ü gösterdiğinde yerini Caner Erkin'e bırakırken, taraftarlardan da uzun süre alkış aldı..