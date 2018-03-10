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Adım adım krize

Trabzon’da Başkan , yola ‘50. yılda şampiyonluk ’ parolasıyla çıktı... Başarısız saha sonuçlarının yanı sıra ’dan gelen transfer yasağı cezasıyla köşeye sıkıştı... Ve kongre kararı çıktı...

Adım adım krize
Trabzon'da 50. yılda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Başkan Muharrem Usta, üst üste gelen başarısızlıklar sonrasında olağanüstü kongre kararı almak zorunda kaldı. 2.5 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Usta, bu süreçte yerli ve yabancı olarak 22 futbolcu transfer etti.

İSYAN BAYRAĞINI AÇTILAR
Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Rıza Çalımbay da çare olamadı. Kupadan sonra ligde de hayal kırıklığı yaşandı. Taraftar saha sonuçlarıyla isyan bayrağını açtı.

TRANSFER YASAĞI SON NOKTA!
Sportif başarısızlığın üstüne ek olarak 'dan transfer yasağı gelince işler iyice çıkmaza girdi. Önceki gece 'acil' koduyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.

FIFA'DAN RESMİ AÇIKLAMA
FIFA dün resmi internet sitesinden Trabzonspor'a 2018-2019 yaz dönemi için transfer yasağı getirildiğini açıkladı. Karara gerekçe olarak ise Matus Bero'nun kulübü Trencin'e olan borç gösterildi.
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