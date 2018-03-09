Otelodasında uyurken yaşamını yitiren Fiorentina kaptanıDavide Astori'nin cenaze törenine binlerce futbolsever akın etti... 31 yaşındaki Astori, ailesi, sevenleri, takım arkadaşları, siyaset ve spor dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törendeki duygusal mesajlar ağlattı.
ASTORİ'Yİ UZUN SÜRE ALKIŞLADILAR Cenaze töreninin yapıldığı bazilikanın dışındaki meydanda toplanan Fiorentina taraftarları ve Astori'nin sevenleri futbolcuyu uzun süre alkışlarken, çok sayıda kişi de gözyaşlarını tutamadı.
BİZE KALBİNLE YOL GÖSTERDİN Fiorentina takımı adına veda mektubunu okuyan futbolcu Milan Badelj, "Teşekkür ederiz Davide, sen bizim ışığımız oldun. Bize kalbinle yol gösterdin. Sen hepimizin sahip olmak istediği evlat ve kardeştin. En iyi takım arkadaşı ve temiz futbolunun temsilcisiydin" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.