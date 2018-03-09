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'yı ağlatan veda

Kalp problemi nedeniyle 31 yaşında hayata gözlerini yuman ’nın kaptanı için binlerce taraftar Floransa’daydı...

İtalyayı ağlatan veda
Otel odasında uyurken yaşamını yitiren Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin cenaze törenine binlerce futbolsever akın etti... 31 yaşındaki Astori, ailesi, sevenleri, takım arkadaşları, siyaset ve spor dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törendeki duygusal mesajlar ağlattı.

ASTORİ'Yİ UZUN SÜRE ALKIŞLADILAR
Cenaze töreninin yapıldığı bazilikanın dışındaki meydanda toplanan Fiorentina taraftarları ve Astori'nin sevenleri futbolcuyu uzun süre alkışlarken, çok sayıda kişi de gözyaşlarını tutamadı.

BİZE KALBİNLE YOL GÖSTERDİN
Fiorentina takımı adına veda mektubunu okuyan futbolcu Milan Badelj, "Teşekkür ederiz Davide, sen bizim ışığımız oldun. Bize kalbinle yol gösterdin. Sen hepimizin sahip olmak istediği evlat ve kardeştin. En iyi takım arkadaşı ve temiz futbolunun temsilcisiydin" ifadelerini kullandı.
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