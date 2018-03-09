İSTESE PENALTIYI ALIRDI

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Milan, San Siro'da Arsenal'i ağırladı. İngiliz ekibinin Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey'in golleriyle 2-0 kazandığı mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse Hakan Çalhanoğlu'nun Ospina'nın müdahalesi sonrası kendisini yere bırakıp penaltı almak yerine ayakta kalıp topu kovaladığı pozisyon oldu.