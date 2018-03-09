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'nun hareketi maça damga vurdu!

AC Milan ve Arsenal arasında oynanan karşılaşmada 'nun Ospina ile girdiği mücadele ilginç yorumlara neden oldu.

İSTESE PENALTIYI ALIRDI

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında Milan, San Siro'da Arsenal'i ağırladı. İngiliz ekibinin Henrikh Mkhitaryan ve Aaron Ramsey'in golleriyle 2-0 kazandığı mücadelenin en çok konuşulan anlarından biriyse 'nun Ospina'nın müdahalesi sonrası kendisini yere bırakıp penaltı almak yerine ayakta kalıp topu kovaladığı pozisyon oldu.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 19:50
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