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Ya iptal edin ya da 1 maça düşürün

Tahkim’e gönderilen dilekçede Quaresma’ya ceza verilmesine sebep olan pozisyon detaylı olarak anlatıldı. Portekizli’nin fizik yoluyla tahrik edildiği savunuldu. Tahkim'den duruşmalı savunma talep eden Beşiktaşlı yöneticiler 'nın cezasının ya iptal edilmesini ya da cezanın 1 maça indirilmesini istedi

Ya iptal edin ya da 1 maça düşürün
Beşiktaş' tan Quaresma hamlesi... Yönetim PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Portekizli star için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. 11 sayfa olarak yapılan itiraz dilekçesinde Quaresma'ya ceza verilmesine sebep olan pozisyonun ayrıntıları detaylı olarak anlatıldı ve Mehmet Ekici ile Souza'nın ceza almadığı vurgulandı.

FİZİKİ OLARAK TAHRİK EDİLDİ
Dilekçede Quaresma'nın rakip oyuncularca fiziki müdahale yoluyla tahrik edildiği vurgulanırken duruşmalı savunma talep edildi. Quaresma'nın cezasının ya iptal edilmesi ya da 1 maça indirilmesi istendi.

CEZA İLERİ TARİHE ERTELENSİN
Beşiktaş cezanın Tahkim tarafından iptal edilmesi ya da 1 maça indirilmesinin gerçekleşmemesi durumunda cezada indirim yapılarak ileri bir tarihe ertelenmesini de bir seçenek olarak sundu.

AKTÖR GİBİ DAVRANDILAR
11 sayfadan oluşan dilekçede Quaresma'nın dostane bir şekilde yaklaştığı vurgulanarak rakip oyuncuların bir aktör gibi davrandığına dikkat çekildi.
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YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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ALİ ALİ

ÖNÜNE GELENE TEKME AT YUMRUK AT CEZA YOK NE GÜZEL İŞ DALGA MI GEÇİYOR BUNLAR...TAHRİK VARMIŞ OLMA PROFESYONEL FUTBOLCUSUN..

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 16:09
UZMAN ANALİST UZMAN ANALİST

KUPA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRÜYOR CEZAYI LİG MAÇLARINDA ÇEKECEK NE SAÇMA İŞ YA

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 15:21
ismet ismet

Hadi bu maçta tahrik edildi, zaten bunu her maçta yapıyor.Ona bu ceza az bile,

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:19
misafir misafir

tahkim pfdk nın kuşa döndürdüğü cezayı 8 maça çıkarmalıdır.

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 13:15
sportmen sportmen

Bırakın bu boş işleri.Querasma cezayı hak etti.Nedense az ceza verdiler.Birde ceza ertelemesi ne demek ?Bir ceza almışsa çekecek.Yok tahrik edilmişte onun için yapmış.

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 12:34
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