Ya iptal edin ya da 1 maça düşürün
Tahkim’e gönderilen dilekçede Quaresma’ya ceza verilmesine sebep olan pozisyon detaylı olarak anlatıldı. Portekizli’nin fizik yoluyla tahrik edildiği savunuldu. Tahkim'den duruşmalı savunma talep eden Beşiktaşlı yöneticiler Ricardo Quaresma'nın cezasının ya iptal edilmesini ya da cezanın 1 maça indirilmesini istedi
FİZİKİ OLARAK TAHRİK EDİLDİ
Dilekçede Quaresma'nın rakip oyuncularca fiziki müdahale yoluyla tahrik edildiği vurgulanırken duruşmalı savunma talep edildi. Quaresma'nın cezasının ya iptal edilmesi ya da 1 maça indirilmesi istendi.
CEZA İLERİ TARİHE ERTELENSİN
Beşiktaş cezanın Tahkim tarafından iptal edilmesi ya da 1 maça indirilmesinin gerçekleşmemesi durumunda cezada indirim yapılarak ileri bir tarihe ertelenmesini de bir seçenek olarak sundu.
AKTÖR GİBİ DAVRANDILAR
11 sayfadan oluşan dilekçede Quaresma'nın dostane bir şekilde yaklaştığı vurgulanarak rakip oyuncuların bir aktör gibi davrandığına dikkat çekildi.
Etiketler: Ricardo Quaresma , PFDK , Tahkim Kurulu
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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ÖNÜNE GELENE TEKME AT YUMRUK AT CEZA YOK NE GÜZEL İŞ DALGA MI GEÇİYOR BUNLAR...TAHRİK VARMIŞ OLMA PROFESYONEL FUTBOLCUSUN..
KUPA MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRÜYOR CEZAYI LİG MAÇLARINDA ÇEKECEK NE SAÇMA İŞ YA
Hadi bu maçta tahrik edildi, zaten bunu her maçta yapıyor.Ona bu ceza az bile,
tahkim pfdk nın kuşa döndürdüğü cezayı 8 maça çıkarmalıdır.
Bırakın bu boş işleri.Querasma cezayı hak etti.Nedense az ceza verdiler.Birde ceza ertelemesi ne demek ?Bir ceza almışsa çekecek.Yok tahrik edilmişte onun için yapmış.
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