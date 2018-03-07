Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve geride kalan 24 haftada attığı 24 golle Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Bafetimbi Gomis için rekor teklif
Etiketler: süper lig , Guangzhou Evergrande , Çin , Galatasaray , transfer , Bafetimbi Gomis
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