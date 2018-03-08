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Fenerbahçe çıtayı yükseltti

Fenerbahçe transfer listesini hazırladı. Kısa süre içinde listedeki yıldızların menajerleriyle görüşerek ilk teması sağlayacak. Sarı lacivertlilerin hedefi en az 3 isimle şimdiden anlaşarak transferlerini bitirmek.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sıkıntılı bir konuma düşen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...

  • 08 Mart 2018, Perşembe 11:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sombey54 sombey54

fenerbahçenin en büyük transferi aziz yıvdıvımın bırakmasıdır.!?

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cevapla 08.03.2018 12:51
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