Fenerbahçe çıtayı yükseltti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sıkıntılı bir konuma düşen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...
kalan karakter 1000
fenerbahçenin en büyük transferi aziz yıvdıvımın bırakmasıdır.!?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
kalan karakter 1000
fenerbahçenin en büyük transferi aziz yıvdıvımın bırakmasıdır.!?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.