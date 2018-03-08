Trabzonspor’da stoper sıkıntısı

Trabzonspor'da Akhisarspor maçı öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş, cezalı Hubocan'ın yanı sıra Beşiktaş maçında aldığı darbe sonucu kaburgasında çatlak tespit edilen Durica'nın da Akhisar maçında forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırıyor. Elinde stoper olarak sadece Uğur Demirok kalan Rıza Çalımbay'ın bu oyuncunun yanında Okay ya da Novak'tan birini oynatması bekleniyor.
RODALLEGA OYNAMAK İSTİYOR Rodallega , Rıza Çalımbay'ın Burak'sız gol atamadıkları yönündeki isyanına tepki gösterdi. Kolombiyalı, 11'de şans bulamadığı için Çalımbay'a tepkili.
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