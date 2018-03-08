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’da stoper sıkıntısı

Bordo-Mavililer’de Tomas Hubocan Akhisarspor maçı öncesi cezalı. Durica ve Mustafa Akbaş ise sakat... Trabzon’da elde kalan tek stoper ise Uğur Demirok...

Trabzonspor’da stoper sıkıntısı
Trabzonspor'da Akhisarspor maçı öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş, cezalı Hubocan'ın yanı sıra Beşiktaş maçında aldığı darbe sonucu kaburgasında çatlak tespit edilen Durica'nın da Akhisar maçında forma giyemeyecek olması teknik heyetin keyfini kaçırıyor. Elinde stoper olarak sadece Uğur Demirok kalan 'ın bu oyuncunun yanında Okay ya da Novak'tan birini oynatması bekleniyor.

​RODALLEGA OYNAMAK İSTİYOR
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