Kalplerimiz Mehmetçik'le atıyor
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu Kilis’i ziyaret etti. Demirören, “Kalplerimiz Mehmetçik’le atıyor”dedi
KİLİS HALKININ YANINDAYIZ
Burada konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören Kilis halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik'le atıyor. Allah onlara güç kuvvet versin. Kilis bizler için de çok önemli. Eğer Kilis halkına ve kulüplerine bir katkımız olacaksa bunu zevkle yapacağız" dedi.
VALİLİĞİ DE ZİYARET ETTİLER
TFF Başkanı Demirören ve beraberindekiler daha sonra Kilis Valiliği'ne geçti. Burada da konuşan Demirören şehit düşen askerlere başsağlığı temennisinde bulundu.
DEMİRÖREN'DEN KİLİS'E SAHA SÖZÜ
Valilik ziyaretinin ardından Kilis Belediyesi'ne geçen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, burada Kilis'e futbol sahası yaptıracaklarının müjdesini verdi. UEFA'nın Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için yaptırdığı sahasın aynısının Kilis'e yaptıralacağının sözünü veren Demirören, "Saha en kısa sürede bitecek" dedi
ASKER VE POLİSLERLE YEMEK YEDİLER
TFF Yönetimi, Kilis ziyaretinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis ve askerlerle birlikte öğle yemeği yedi. Kilis Emniyet Müdürü Günter Şenses'e 6 numaralı Milli Takım forması hediye edilirken, yemek salonundaki her sandalyenin üstüne de Ay-Yıldızlı forma bırakıldı.
Etiketler: yıldırım demirören , TFF , Zeytin Dalı Harekatı
- 08 Mart 2018, Perşembe
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