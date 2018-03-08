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Kalplerimiz Mehmetçik'le atıyor

Başkanı ve yönetim kurulu Kilis’i ziyaret etti. Demirören, “Kalplerimiz Mehmetçik’le atıyor”dedi

Kalplerimiz Mehmetçikle atıyor
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, "Zeytin Dalı Harekatı"na destek vermek için Kilis'i ziyaret etti. Demirören ve beraberindeki heyet, kentteki bir otelde yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında heyet, Kilis Amatör Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

KİLİS HALKININ YANINDAYIZ
Burada konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören Kilis halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçik'le atıyor. Allah onlara güç kuvvet versin. Kilis bizler için de çok önemli. Eğer Kilis halkına ve kulüplerine bir katkımız olacaksa bunu zevkle yapacağız" dedi.

VALİLİĞİ DE ZİYARET ETTİLER
Başkanı Demirören ve beraberindekiler daha sonra Kilis Valiliği'ne geçti. Burada da konuşan Demirören şehit düşen askerlere başsağlığı temennisinde bulundu.

DEMİRÖREN'DEN KİLİS'E SAHA SÖZÜ
Valilik ziyaretinin ardından Kilis Belediyesi'ne geçen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, burada Kilis'e futbol sahası yaptıracaklarının müjdesini verdi. UEFA'nın Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için yaptırdığı sahasın aynısının Kilis'e yaptıralacağının sözünü veren Demirören, "Saha en kısa sürede bitecek" dedi


ASKER VE POLİSLERLE YEMEK YEDİLER
TFF Yönetimi, Kilis ziyaretinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis ve askerlerle birlikte öğle yemeği yedi. Kilis Emniyet Müdürü Günter Şenses'e 6 numaralı Milli Takım forması hediye edilirken, yemek salonundaki her sandalyenin üstüne de Ay-Yıldızlı forma bırakıldı.
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