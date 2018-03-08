Fener'den müthiş operasyon
Artık transferde UEFA engeline takılmak istemeyen yönetim Robben, Balotelli, Fellaini, Bernard, Asamoah, Moutinho ve Cabaye gibi yıldızların menajerleriyle görüşecek... Hedef, en az üç ismi şimdiden bitirmek
LİSTENİN ZİRVESİNDE ROBBEN VAR
Transferde yine UEFA engeline takılmak istemeyen Sarı-Lacivertliler gözünü sözleşmesi bitecek isimlere dikti. Listenin ilk sırasında B.Münih'li Arjen Robben var. Hollandalı oyuncu geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti.
CİMBOM'UN GÖZDESİNE KANCA
Yönetim ayrıca Mario Balotelli, Marouane Fellaini, Bernard, Joao Moutinho ve Johan Cabaye ile de ilgileniyor. İsmi Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah da radarda.
İLK TEMAS SAĞLANACAK
Fenerbahçe kısa süre içinde bu yıldızların menajerleriyle görüşerek ilk teması sağlayacak. Sarı-Lacivertliler'in hedefi, en az 3 ismi şimdiden anlaşarak transferi bitirmek.
Etiketler: süper lig , Arjen Robben , Mario Balotelli , Marouane Fellaini , UEFA , Fenerbahçe , Aziz Yıldırım , Ali Koç
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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35 yaş civarı yada sakat olan topçuları alır sonra kara kara düşünür.Bu yönetim iflas etmiştir.Vizyonu olmaya hocası ile ancak bu kadar.Aykut Kocamanın en iyi yaptığı şey boş boş bakmak.
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