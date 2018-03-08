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Fener'den müthiş operasyon

Artık transferde engeline takılmak istemeyen yönetim Robben, Balotelli, Fellaini, Bernard, Asamoah, Moutinho ve Cabaye gibi yıldızların menajerleriyle görüşecek... Hedef, en az üç ismi şimdiden bitirmek

Fenerden müthiş operasyon
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında sıkıntılı bir konuma düşen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi... Mayıs ayında yapılacak genel kurulda Ali Koç'la yarışacak olan Başkan Aziz Yıldırım şimdiden yeni sezon planlaması için düğmeye bastı. Yapılan hataları artık tekrarlamak istemeyen Yıldırım ve yöneticiler çok önemli yıldızlarla temasa geçiyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE ROBBEN VAR
Transferde yine UEFA engeline takılmak istemeyen Sarı-Lacivertliler gözünü sözleşmesi bitecek isimlere dikti. Listenin ilk sırasında B.Münih'li Arjen Robben var. Hollandalı oyuncu geçmiş yıllarda da gündeme gelmişti.

CİMBOM'UN GÖZDESİNE KANCA
Yönetim ayrıca Mario Balotelli, Marouane Fellaini, Bernard, Joao Moutinho ve Johan Cabaye ile de ilgileniyor. İsmi Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah da radarda.

İLK TEMAS SAĞLANACAK
Fenerbahçe kısa süre içinde bu yıldızların menajerleriyle görüşerek ilk teması sağlayacak. Sarı-Lacivertliler'in hedefi, en az 3 ismi şimdiden anlaşarak transferi bitirmek.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ulvi Ali Ulvi

35 yaş civarı yada sakat olan topçuları alır sonra kara kara düşünür.Bu yönetim iflas etmiştir.Vizyonu olmaya hocası ile ancak bu kadar.Aykut Kocamanın en iyi yaptığı şey boş boş bakmak.

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cevapla 08.03.2018 10:04
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