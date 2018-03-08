Kocaman faturayı 4 yıldıza kesecek

Zirve yarışında artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de tüm gözler Yeni Malatya maçında.
YİNE DEĞİŞİM VAR Aykut Kocaman'ın Akhisarmaçında görev yapantakımda önemli bir değişimegitmesi bekleniyor.Tecrübeli hocanın Isla,Skrtel, Valbuena veFernandao'yu kulübeye çekeceğiöğrendi. Kocaman bu isimlerin yerineŞener, Neto, Aatif ve Soldado'yagörev verecek.
JOSEF-TOPAL'LA DEVAM Aldığı eleştirilere rağmen Josef-Mehmet Topal ikilisini bozmayıdüşünmeyen Kocaman, MehmetEkici'ye yine ikinci yarı şans verecek.Cezası biten Alper Potuk dayedek kulübesinde oturacak.
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Hocada da sorun yok öylemi.Süpersin hoca şu bizim PANTER!! Kameni'yi kim aldı bilen biri varsa buraya adını yazsın.Çok merak ediyorum doğrusu.Neyi ile izlemiş te bu kaleciyi almış sormak lazım gözüyle izlemediği apaçık.
Eger Fatura kesilecekse en basta Aziz yildirim ve Aykut Kocaman a kesilmelidir. Verdikleri hizmetler icin tesekkür edilip saygili bir sekilde fenerbahcemizden ugurlanmalilardir !!!
Ah o günleri görebilecekmiyiz birileri aykutu kulübeye çeksede kurtulsak
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