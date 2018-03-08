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Kocaman faturayı 4 yıldıza kesecek

Tecrübeli hoca, Malatya maçında Isla, Skrtel, Va-l buena ve Fernandao’yu kulübeye çekecek. Şener, Neto, Aatif ve 11’de oynayacak...

Kocaman faturayı 4 yıldıza kesecek
Zirve yarışında artık puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de tüm gözler Yeni Malatya maçında.

YİNE DEĞİŞİM VAR
Aykut Kocaman'ın Akhisar maçında görev yapan takımda önemli bir değişime gitmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın Isla, Skrtel, Valbuena ve Fernandao'yu kulübeye çekeceği öğrendi. Kocaman bu isimlerin yerine Şener, Neto, Aatif ve Soldado'ya görev verecek.

JOSEF-TOPAL'LA DEVAM
Aldığı eleştirilere rağmen Josef- Mehmet Topal ikilisini bozmayı düşünmeyen Kocaman, Mehmet Ekici'ye yine ikinci yarı şans verecek. Cezası biten Alper Potuk da yedek kulübesinde oturacak.
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ali Ulvi Ali Ulvi

Hocada da sorun yok öylemi.Süpersin hoca şu bizim PANTER!! Kameni'yi kim aldı bilen biri varsa buraya adını yazsın.Çok merak ediyorum doğrusu.Neyi ile izlemiş te bu kaleciyi almış sormak lazım gözüyle izlemediği apaçık.

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 10:09
Fenerbahceli Fenerbahceli

Eger Fatura kesilecekse en basta Aziz yildirim ve Aykut Kocaman a kesilmelidir. Verdikleri hizmetler icin tesekkür edilip saygili bir sekilde fenerbahcemizden ugurlanmalilardir !!!

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evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 09:36
yok yok

Ah o günleri görebilecekmiyiz birileri aykutu kulübeye çeksede kurtulsak

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.03.2018 08:51
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