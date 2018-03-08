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145 milyonluk hayat öpücüğü

Yönetim, sermaye artırımdan kasasına koyacağı parayla futbolculara olan ları ödeyecek. Ayrıca kısa vadeli borçlarla birlikte amatör şubelere de ödeme yapılması bekleniyor...

145 milyonluk hayat öpücüğü
G.Saray'a hayat öpücüğü... Sermaye arttırımına gitme kararı alan Galatasaray yönetiminin bu isteği SPK tarafından onaylandı. Yapılacak işlemler birlikte 'ın kasasına toplamda 145 milyon TL bir nakit para girecek. Böylece Sarı-Kırmızılı kulüp maddi anlamda rahat bir nefes alacak.

ÖNCELİK FUTBOL TAKIMINA
Nisan ayında Galatasaray Kulübü'nün elde edeceği rakamın 145 milyon TL olduğu bildirildi. Başkan Mustafa Cengiz'in gelecek parayla öncelikli olarak futbolcuların alacaklarını sıfırlaması bekleniyor.

GENEL KURUL ÖNCESİ MORAL
Cengiz, kısa vadeli ları da mümkün olduğunda kapatmaya çalışacak. Başkan, amatör branşlara da para aktaracak. Bu sayede G.Saray, seçimli genel kurula biraz olsun rahat girecek.

1 HAFTADA 170 BİN TL GELİR
Öte yandan Galatasaray, müze ve stat turu kapsamında 1 haftada 8 bin ziyaretçiyi ağırladığı öğrenildi. G.Saray'ın 170 bin TL'lik gelir elde ettiği öğrenildi.
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