145 milyonluk hayat öpücüğü
Yönetim, sermaye artırımdan kasasına koyacağı parayla futbolculara olan borçları ödeyecek. Ayrıca kısa vadeli borçlarla birlikte amatör şubelere de ödeme yapılması bekleniyor...
ÖNCELİK FUTBOL TAKIMINA
Nisan ayında Galatasaray Kulübü'nün elde edeceği rakamın 145 milyon TL olduğu bildirildi. Başkan Mustafa Cengiz'in gelecek parayla öncelikli olarak futbolcuların alacaklarını sıfırlaması bekleniyor.
GENEL KURUL ÖNCESİ MORAL
Cengiz, kısa vadeli borçları da mümkün olduğunda kapatmaya çalışacak. Başkan, amatör branşlara da para aktaracak. Bu sayede G.Saray, seçimli genel kurula biraz olsun rahat girecek.
1 HAFTADA 170 BİN TL GELİR
Öte yandan Galatasaray, müze ve stat turu kapsamında 1 haftada 8 bin ziyaretçiyi ağırladığı öğrenildi. G.Saray'ın 170 bin TL'lik gelir elde ettiği öğrenildi.
Etiketler: mustafa cengiz , Galatasaray , borç
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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