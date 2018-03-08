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'dan 'a şok ceza

'dan 'a bir dönem yasağı cezası geldi. Ceza 2018-2019 yaz transfer döneminde uygulanacak.

FIFAdan Trabzonspora şok ceza

, Bero i için zamanında Trencin kulübüne yapılmayan 250 bin euro'luk ödemeden dolayı 'a bir dönem transfer yasağı getirdi.

Öte yandan, Trabzonspor'un FIFA'nın bu kararını CAS'a taşıyacağı öğrenildi.

Bordo mavili ekip, Matus Bero'yu Slovak ekibi Trencin'den 2016 yılında kadrosuna katmıştı.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 16:04
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