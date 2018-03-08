FIFA, Bero transferi için zamanında Trencin kulübüne yapılmayan 250 bin euro'luk ödemeden dolayı Trabzonspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.
Öte yandan, Trabzonspor'un FIFA'nın bu kararını CAS'a taşıyacağı öğrenildi.
Bordo mavili ekip, Matus Bero'yu Slovak ekibi Trencin'den 2016 yılında kadrosuna katmıştı.
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