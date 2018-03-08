Tahkim Kurulu, 11 sayfalık savunma hazırlayarak Tahkim Kurulu'na indirim veya erteleme başvurusunda bulunan siyah beyazlı kulübün talebini reddetti ve Quaresma'nın 5 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan Tahkim Kurulu kararı şu şekilde:
Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ile ilgili, PFDK'nın 06.03.2018 tarihli E.2017-2018/718 K.2017-2018/846 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Erteleme talebinin reddine,
- Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu Ricardo Andrade Quaresma Bernardo'nun ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17.500,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.
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Tahkim Beşiktaşa gelince cellat gibi davranıyor. Beşiktaş nasıl kollanıyor görüldü.3 yıldır en çok hakkı en çok yenen kulüp Beşiktaştır
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