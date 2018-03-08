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Dünyaca ünlü futbolcudan paylaşımları

Dünyaca ünlü futbolcu 'nun 4.1 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi. Hesaptan Harekatına ilişkin ve ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Dünyaca ünlü futbolcudan Zeytin Dalı paylaşımları

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu 'nun resmi Instagram hesabı, Türk hacker'lar tarafından ele geçirildi. Hesaptan TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü operasyona yönelik üç paylaşım yapıldı.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 15:01
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