Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun resmi Instagram hesabı, Türk hacker'lar tarafından ele geçirildi. Hesaptan TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü operasyona yönelik üç paylaşım yapıldı.
Dünyaca ünlü futbolcudan Zeytin Dalı paylaşımları
Dünyaca ünlü futbolcu Xabi Alonso'nun 4.1 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı Türk hackerlar tarafından hacklendi. Hesaptan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin ve Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu.
Etiketler: Fenerbahçe , Xabi Alonso , Zeytin Dalı , Ayyıldız Tim
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