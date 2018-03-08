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50 milyon vatandaşımız Terim'e tazminat verilmesini istemiyor

avukatı , “’in 13 milyon TL’lik tazminatı almamasını isteyen en az 50 milyon vatandaşımız var. İnsanlar tepkilerini dile getiriyor” dedi..

50 milyon vatandaşımız Terime tazminat verilmesini istemiyor
G.Saray Teknik Direktörü 'in, Futbol Direktörlüğü sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın duruşmasında ilginç diyaloglar yaşandı.

BU ADİL DEĞİL!
avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, "Türkiye'yi temsil eden bir insan gidip mekan basamaz. Davacı aylık 1905 liraya köklü bir kurum olan Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeyi imzalayıp sonra da TFF'den 13 milyon lira isteyeceksiniz, bu hiç adil değil. Fatih Terim'in bu parayı almamasını isteyen en az 50 milyon insan var. İnsanların çoğu bu paranın verilmemesi yönünde tepkilerini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

7 MAYIS'A ERTELEN
Beyan dilekçelerinin incelenmesi için iki tarafa da süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Mayıs tarihine erteledi.
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