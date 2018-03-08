50 milyon vatandaşımız Terim'e tazminat verilmesini istemiyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörlüğü sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye FutbolFederasyonu'na açtığı tazminat talepli icra takibine yapılan itirazla ilgili davanın duruşmasında ilginç diyaloglar yaşandı.
BU ADİL DEĞİL! TFF avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, "Türkiye'yi temsil eden bir insan gidip mekan basamaz. Davacı aylık 1905 liraya köklü bir kurum olan Galatasaray ile sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeyi imzalayıp sonra da TFF'den 13 milyon lira isteyeceksiniz, bu hiç adil değil. Fatih Terim'in bu parayı almamasını isteyen en az 50 milyon insanvar. İnsanların çoğu bu paranın verilmemesi yönünde tepkilerini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.
7 MAYIS'A ERTELENDİ Beyandilekçelerinin incelenmesiiçin iki tarafada süre veren mahkemeheyeti, duruşmayı7 Mayıs tarihineerteledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.