Trabzon’da büyük hüsran
Bordo-Mavililer aldıkları kötü sonuçlarla zirveden çok uzaklaşırken Avrupa’ya gitme şansını da azalttı. Son 7 maçta ancak 5 gol atan Trabzonspor’da Çalımbay da kötü gidişi engelleyemedi
7 MAÇTA ANCAK 5 GOL ATABİLDİLER
Ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama iddiası da her geçen gün zayıflayan Trabzonspor ayrıca gol atmakta da zorlanıyor. Son 7 maçta sadece 5 gol atabilen Fırtına'nın 4 golü sadece Burak Yılmaz'dan geldi.
HERKES CİDDİ BİR STRES ALTINDA
Ciddi bir gol sıkıntısı ve 3 puan hasreti çeken Bordo- Mavili takımda gelecek hafta oynanacak olan Akhisarspor maçı öncesi, hem yönetim, hem teknik heyet hem de oyuncular ciddi bir stres yaşamaya başladı.
ÇALIMBAY DA İLAÇ OLAMADI
Fırtına sezona Yanal'la başlamış ancak 9. haftada takımın başın a Rıza Çalımbay getirilmişti. Tecrübeli hoca ilk yarı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldırmasına rağmen 2. yarı kötü gidişi önleyemedi.
Etiketler: Burak Yılmaz , Rıza Çalımbay , Trabzonspor
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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