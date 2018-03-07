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Trabzon’da büyük hüsran

Bordo-Mavililer aldıkları kötü sonuçlarla zirveden çok uzaklaşırken Avrupa’ya gitme şansını da azalttı. Son 7 maçta ancak 5 gol atan ’da Çalımbay da kötü gidişi engelleyemedi

Trabzon’da büyük hüsran
Trabzonspor 2018'de tarihi bir çöküş yaşıyor. Sezonun 2. yarısına ve aynı zamanda 2018 yılına liderin sadece 6 puan gerisinde 5. sırada başlayan Bordo-Mavililer çok şey bekledikleri 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor. Fırtına 2018'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alırken 5 kez beraberlik ve 1 kez de mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer 7 maçta 13 puan kaybı yaşadı.

7 MAÇTA ANCAK 5 GOL ATABİLDİLER
Ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama iddiası da her geçen gün zayıflayan Trabzonspor ayrıca gol atmakta da zorlanıyor. Son 7 maçta sadece 5 gol atabilen Fırtına'nın 4 golü sadece Burak Yılmaz'dan geldi.

HERKES CİDDİ BİR STRES ALTINDA
Ciddi bir gol sıkıntısı ve 3 puan hasreti çeken Bordo- Mavili takımda gelecek hafta oynanacak olan Akhisarspor maçı öncesi, hem yönetim, hem teknik heyet hem de oyuncular ciddi bir stres yaşamaya başladı.

ÇALIMBAY DA İLAÇ OLAMADI
Fırtına sezona Yanal'la başlamış ancak 9. haftada takımın başın a getirilmişti. Tecrübeli hoca ilk yarı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldırmasına rağmen 2. yarı kötü gidişi önleyemedi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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