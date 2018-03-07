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En vefakar menekşe!

kulübü, şok bir şekilde vefat eden takım kaptanı Astori’nin sözleşmesini ucu açık olarak uzattı. 1.3 milyon Euro’luk maaş Astori’nin eşine ve kızına ödenecek

En vefakar menekşe!
Dünya futbolu, İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen ve takımda kaptanlığa kadar yükselen Davide Astori'nin 31 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yas tutarken dün son derece önemli bir haber geldi. İtalyan futbolcunun kulübü Fiorentina, imzalanması planlanan ucu açık sözleşme ile parayı eşi ile kızına ödeyeceğini açıkladı. Bu girişim herke tarafından büyük taktirle karşılandı. Astori, 2019'da bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Fiorentina yönetimi ile 2022'ye kadar anlaşmış ancak 28 Şubat'taki kötü hava koşulları sebebiyle imza töreni ertelenmişti. Astori'nin ailesini, futbolcunun aldığı para olan yıllık 1.3 milyon Euro ödenecek.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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