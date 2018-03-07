En vefakar menekşe!

Dünya futbolu, İtalya Serie A'daFiorentina forması giyen ve takımdakaptanlığa kadar yükselen DavideAstori'nin 31 yaşında hayatınıkaybetmesinin ardından yas tutarkendün son derece önemli bir habergeldi. İtalyan futbolcunun kulübüFiorentina, imzalanması planlananucu açık sözleşme ile parayı eşiile kızına ödeyeceğini açıkladı. Bu girişimherke tarafından büyük taktirle karşılandı.Astori, 2019'da bitecek olan sözleşmesiniuzatmak için Fiorentina yönetimiile 2022'ye kadar anlaşmış ancak 28 Şubat'takikötü hava koşulları sebebiyleimza töreni ertelenmişti. Astori'nin ailesini,futbolcunun aldığı para olan yıllık 1.3milyon Euro ödenecek.
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