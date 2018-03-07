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Saray’da büyük isyan!

Paraları ödenmeyen G.Saray Odebank'ın oyuncuları kriz çıkardı. Yönetim kaynak arayışına başladı...

Saray’da büyük isyan!
Büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Galatasaray'da birkez daha isyan çıktı... Alacakları bir süredir ödenmeyen erkek basketbol takımının oyuncuları en sonunda rest çekti. Dün sabah yapılması gereken idmana katılmayan oyuncular "Ödemeler yapılmazsa maça çıkmayız" restini çekti.

ÖDEMELER YİNE AKSAYINCA...
Yönetim göreve geldikten bir süre sonra uzun süredir maaş alamayan oyuncuları bir miktar ödeme yapmıştı. Fakat kalan maaşlar yine aksayınca basketbolcular birkez daha isyan bayrağını açtı.

HEPSİ SERBEST KALABİLİR
Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler krize son vermek için büyük çaba harcıyor. Uzun süredir para alamayan oyuncular istedikleri taktirde FIBA'ya başvurarak serbest kalma hakkına da sahip durumda.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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