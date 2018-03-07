Saray’da büyük isyan!

Büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Galatasaray'da birkez daha isyan çıktı... Alacakları bir süredir ödenmeyen erkek basketbol takımının oyuncuları en sonunda rest çekti. Dün sabah yapılması gereken idmana katılmayan oyuncular "Ödemeler yapılmazsamaça çıkmayız" restini çekti.
ÖDEMELER YİNE AKSAYINCA... Yönetim göreve geldikten bir süre sonra uzun süredir maaş alamayan oyuncuları bir miktar ödeme yapmıştı. Fakat kalan maaşlar yineaksayınca basketbolcular birkez daha isyan bayrağını açtı.
HEPSİ SERBEST KALABİLİR Başkan MustafaCengiz ve yöneticilerkrize son vermekiçin büyük çaba harcıyor.Uzun süredir paraalamayan oyuncular istedikleritaktirde FIBA'yabaşvurarakserbest kalma hakkınada sahip durumda.
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